Lagere kwartaalresultaten Flow Traders door meer rust op beurzen

AMSTERDAM (AFN) - Beursintermediair Flow Traders heeft in het derde kwartaal lagere resultaten behaald dan in het tweede kwartaal toen werd geprofiteerd van verhoogde handelsvolumes door de onrust op de financiële markten tijdens de coronacrisis. In de afgelopen periode was sprake van meer rust en normalisering op de beurzen.

De netto handelsomzet van Flow Traders bedroeg 78,3 miljoen euro tegen 229,9 miljoen euro in de voorgaande periode. Onder de streep hield de onderneming 23 miljoen euro over. In het tweede kwartaal werd een nettowinst behaald van 113 miljoen euro.

Over de eerste negen maanden van dit jaar was de omzet wel nog flink hoger dan een jaar eerder, met een bedrag van 803,2 miljoen euro tegen 170,3 miljoen euro in dezelfde periode van 2019. De nettowinst ligt op 398,3 miljoen euro. Dat was 45,9 miljoen euro een jaar geleden.