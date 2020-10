Nikkei sluit lager door economische zorgen

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag lager gesloten. De stemming werd gedrukt door een verlaging van de economische voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor de Aziatische economie. Het IMF rekent nu voor dit jaar op een economische krimp van 2,2 procent in de regio. Eerder werd nog uitgegaan van een terugval van 1,6 procent. Daarnaast bleef de blik gericht op de onderhandelingen in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent in de min op 23.474,27 punten. Een stijging van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, zorgde voor koersdruk bij de Japanse exportbedrijven. De automakers Toyota en Honda, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, verloren 0,6 en 1,6 procent. ANA Holdings behoorde tot de sterkste dalers met een koersverlies van 4,1 procent. Volgens Japanse media zal de luchtvaartmaatschappij een recordverlies lijden in het lopende boekjaar door de coronacrisis. Concurrent Japan Airlines zakte 2,2 procent.

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,4 procent in de min, ondanks dat het IMF de groeiverwachting voor de Chinese economie voor 2020 opgeschroefde van 1 procent naar 1,9 procent. China is een van de weinige landen die dit jaar een groei zal laten zien. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,1 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,7 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney leverde 0,3 procent in.