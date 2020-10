Flinke omzetdaling oliedienstverlener Core Labs

AMSTERDAM (AFN) - De in Amsterdam genoteerde oliedienstverlener Core Laboratories heeft in het derde kwartaal een fors lagere omzet behaald dan een jaar eerder. Daarbij had het bedrijf naar eigen zeggen last van de moeilijke gang van zaken in de oliesector vanwege de coronacrisis en de orkanen in de Golf van Mexico waardoor werkzaamheden werden gehinderd.

De omzet bedroeg meer dan 105 miljoen dollar, dat is een daling van ruim 39 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal daalde de inkomsten met bijna 9 procent. De nettowinst kelderde met 87 procent tot 3 miljoen dollar op jaarbasis. In het tweede kwartaal leed Core Labs nog een nettoverlies van 5,7 miljoen dollar. Om de winstgevendheid te verbeteren heeft de onderneming scherp in de kosten gesneden.

De vrije kasstroom bedroeg 18,5 miljoen dollar en de nettoschuld werd verlaagd met 16,2 miljoen dollar. Onlangs kondigde Core Labs nog aan dat voor 60 miljoen dollar aan obligaties zijn uitgegeven om een deel van zijn bestaande kredietfaciliteit af te lossen.