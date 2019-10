Herstel blijft uit bij Texas Instruments

Gepubliceerd op | Views: 354

DALLAS (AFN/BLOOMBERG) - Texas Instruments heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet en winst in de boeken gezet. Ook is het Amerikaanse chipbedrijf met zwakke vooruitzichten gekomen voor het lopende kwartaal. Daarmee wakkert Texas Instruments de zorgen in de markt aan dat het mogelijk langer duurt voor de wereldwijde vraag naar chips weer echt herstelt.

De omzet in het derde kwartaal zakte met 11 procent op jaarbasis tot bijna 3,8 miljard dollar. De nettowinst kwam 9 procent lager uit op 1,4 miljard dollar. Voor het vierde kwartaal rekent de onderneming uit Dallas op een omzet in een bandbreedte van 3,07 miljard tot 3,33 miljard dollar. De winst per aandeel ligt naar verwachting op 0,91 tot 1,09 dollar. In de zogeheten nabeurshandel in New York ging de beurskoers dinsdag stevig onderuit.