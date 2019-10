Gepubliceerd op | Views: 522 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder Brunel stopt met het onderdeel Brunel Industrial Services (BIS) in Texas. Volgens de onderneming zijn de activiteiten verlieslatend, vandaar dat de stekker eruit wordt getrokken. Brunel komt tegelijk met een stevig winstalarm.

Via BIS zette Brunel zich sinds 2017 in voor verschillende bouw- en onderhoudsprojecten in de Verenigde Staten, onder meer in de markt voor schaliegas. Bij de tweede kwartaalcijfers dit jaar moest de onderneming al 5,5 miljoen euro afschrijven op een project rond een waterzuiveringsinstallatie. Vervolgens heeft het bedrijf het hele onderdeel onder de loep genomen.

Daarnaast staat de winstgevendheid verder onder druk door de prestaties in Nederland en verwachte zwaardere omstandigheden in Duitsland, verklaart Brunel. Op de thuismarkt is nog altijd sprake van een grote schaarste aan gespecialiseerde IT'ers en technici, terwijl er in Duitsland meer autoprojecten worden gestopt dan eerder voorzien.

Prognose

Een en ander raakt de onderneming hard. De prognose voor het bedrijfsresultaat (ebit) in heel het jaar gaat omlaag naar 15 miljoen tot 20 miljoen euro. Eerder rekende de Brunel nog op een resultaat tussen de 38 miljoen en 43 miljoen euro. Het bedrijf handhaaft wel zijn omzetverwachting voor 2019. Inmiddels zou Brunel ook al werken aan het versnellen van bepaalde activiteiten in Nederland om 2020 met een schone lij te kunnen beginnen.

Brunel verwacht dat de operationele verliezen voor BIS in de tweede helft van het jaar 9 miljoen euro zullen bedragen. Ook is naar verwachting sprake van 8 miljoen euro aan eenmalige kosten in verband met het staken van de activiteiten en het versnellen van de afronding van nog lopende projecten. Brunel komt begin volgende maand met zijn nieuwe kwartaalcijfers. Dan kan het bedrijf mogelijk meer details verstrekken.