Johnson wint eerste stemming brexitwetgeving

Nou eindelijk een deal. No deal Brexit is geen optie meer. Misschien een maand of wat uitstel en dan klaar. Beurs reageert wat lauw maar als het besef er is dan weten we eigenlijk dat dit het beste scenario is gegeven de omstandigheden. Het volk heeft uiteindelijk gesproken en de meerderheid wilde uit de EU. In een volwaardige democratie moet men dit respecteren.