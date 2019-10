Betalingsbedrijf Ingenico groeit hard

Gepubliceerd op | Views: 438

PARIJS (AFN) - De Franse betalingsdienstverlener Ingenico blijft hard groeien. Naar eigen zeggen presteerde de retailtak in het derde kwartaal naar verwachting. Verder ging het de branchegenoot van Adyen het vooral goed af in Noord- en Zuid-Amerika. In Oost-Europa kampte Ingenico met aanhoudend lastige marktomstandigheden.

De totale opbrengsten bedroegen 880 miljoen euro. Dat is 28 procent meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Op vergelijkbare basis, dus gecorrigeerd voor onder meer overnames, gingen de opbrengsten met 10 procent vooruit. De groei is harder dan analisten in doorsnee hadden voorspeld. Ingenico meldde geen winstcijfers. Het bedrijf handhaafde verder zijn eerder gestelde financiële verwachtingen.