Carrefour krikt verkopen wederom op

PARIJS (AFN) - Het Franse supermarktconcern Carrefour heeft in het derde kwartaal zijn verkopen wederom opgekrikt. Daarbij zag Carrefour de verkopen in Brazilië opnieuw stevig oplopen. In thuismarkt Frankrijk was dit maal sprake van een kleine daling van de verkopen. Maar daartegenover staat dat de verkopen in Spanje na een mindere periode weer in de lift zaten.

De omzet op vergelijkbare basis, dus exclusief bijvoorbeeld wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, steeg op jaarbasis met 2,3 procent. Dat was wel iets minder dan in het tweede kwartaal toen deze opbrengsten nog met 3,9 procent aandikten.

De totale omzet kwam uit op 20,2 miljard euro. In Latijns-Amerika klom de verkoop met 12,8 procent. In Frankrijk ging het om een min van 0,9 procent, terwijl Spanje een plus van 1,5 procent noteerde. Er werden geen winstcijfers gemeld. Carrefour bevestigde verder zijn financiële doelen voor de komende jaren. Het concern meldde eerder dit jaar nog dat het steviger zou gaan snijden in de kosten.