'TomTom hoger wegens overnamespeculatie'

AMSTERDAM (AFN) - De flinke koerssprong van TomTom op dinsdag hangt waarschijnlijk samen met overnamespeculatie. Dat denkt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. TomTom noteerde omstreeks 16.40 uur circa 7,6 procent hoger op 10,63 euro. Daarmee was de navigatiedienstverlener en kaartenmaker met afstand de sterkste stijger in de Amsterdamse MidKap.

TomTom richt zich sinds de verkoop van de Telematics-tak vooral in op de markt rond zelfrijdende auto's, legt Versteeg uit. Volgens de marktvorser is het bedrijf als het ware "opgesplitst en clean gemaakt voor de toekomst". Hij stelt dat er rond TomTom vaker sprake is van overnamespeculatie, maar benadrukt dat er geen deal tot stand kan komen zonder instemming van het management van TomTom. Dat heeft een flink belang in de onderneming.

Ook ziet de analist niet in wie een voor de hand liggende koper zou kunnen zijn. Autoproducenten kunnen nu ook gewoon de kaarten van TomTom kopen, verklaart hij. "Als je van brood houdt hoef je ook niet meteen de bakker over te nemen." Ook een overname door bijvoorbeeld Samsung of Apple acht Versteeg niet heel waarschijnlijk.