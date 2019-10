Wall Street verwerkt cijferstroom

Gepubliceerd op | Views: 615

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York blijven dinsdag bij de opening naar verwachting dicht bij huis. Beleggers verwerken een grote stroom aan kwartaalcijfers van grote bedrijven, waaronder verschillende uit de toonaangevende Dow-Jonesindex. Op de achtergrond neemt het optimisme over een oplossing voor de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China weer iets toe.

De Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken, Le Yucheng, liet weten dat er schot zit in het handelsoverleg met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump was eerder al optimistisch over het handelsoorlog.

Dat de handelsoorlog zijn wissel begint te trekken op bedrijven, werd duidelijk uit het kwartaalbericht van speelgoedmaker Hasbro. Dat bedrijf rapporteerde een gestagneerde omzet, mede door importheffingen en toenemende onzekerheid. Branchegenoot Mattel beweegt mogelijk ook op de cijfers.

UPS

Pakketbezorger UPS voelt de handelsoorlog ook, maar krikte zijn winst op dankzij de sterke vraag bij e-commercebedrijven. Het bedrijf kondigde daarnaast aan dat zijn operationeel directeur Jim Barber vertrekt. Hij werd lang gezien als opvolger voor de huidige topman.

Verzorgings- en schoonmaakmiddelengigant Procter & Gamble rapporteerde over het voorbije kwartaal juist een hoger dan verwachte omzetgroei. Het bedrijf stelde zijn vooruitzichten voor de rest van zijn gebroken boekjaar naar boven bij. Branchegenoot Kimberly-Clark kijkt ook positiever naar de rest van het jaar.

Zwaargewichten

Andere zwaargewichten voor de beurs die met cijfers kwamen, waren McDonald's, United Technologies en verzekeringsbedrijf Travelers. Ook defensieconcern Lockheed Martin, motorfabrikant Harley-Davidson en verfconcern Sherwin-Williams gaven een kijkje in de boeken.

Farmaceut Biogen staat een fiks hogere opening te wachten. Het bedrijf wil bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA om goedkeuring vragen voor een middel tegen de ziekte van Alzheimer. Voorbeurs stond het aandeel op ruim 40 procent winst.

Wall Street sloot maandag met kleine winsten. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 26.827,64 punten. De breder samengestelde S&P 500-index steeg 0,7 procent tot 3006,72 punten, waarmee deze graadmeter dicht bij zijn hoogste eindstand ooit komt. Schermenbeurs Nasdaq ging 0,9 procent vooruit tot 8162,99 punten.