Defensieconcern Lockheed Martin voert omzet op

BETHESDA (AFN) - Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft in het derde kwartaal een hogere omzet en winst in de boeken gezet. Ook kondigde de maker van militaire vliegtuigen een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1 miljard dollar en verhoogde het kwartaaldividend met een fractie. Lockheed Martin deed in het voorbije kwartaal goede zaken met de verkoop van zijn raketten en F-35-straaljagers.

De omzet bedroeg 15,2 miljard dollar, tegen 14,3 miljard dollar een jaar eerder. Bij de rakettendivisie steeg de omzet met 14 procent. Bij de luchtvaarttak was een omzetgroei van 10 procent te zien. Dat had de grootste toeleverancier aan het Pentagon voornamelijk te danken aan de hogere verkopen van F-35-vliegtuigen.

De winst kwam uit op ruim 1,6 miljard dollar. Een jaar eerder was dit nog een kleine 1,5 miljard dollar. De verbetering onder de streep komt voornamelijk door een meevaller in de belastingen betaald in 2018.