United Tech krikt winstprognose weer op

Gepubliceerd op | Views: 282

FARMINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse industrieconcern United Technologies heeft voor de derde keer dit jaar zijn winstverwachting opgekrikt. Ook scherpte de maker van onder andere vliegtuigonderdelen, liften en airconditioners zijn omzetverwachting aan. De positievere prognose volgde op een kwartaal waarin de inkomsten aandikten.

Het industriebedrijf voerde in het voorbije kwartaal zijn omzet met 18 procent op tot 19,5 miljard dollar. Dat kwam mede door de overname van de producent van vliegtuigonderdelen Rockwell Collins. Op autonome basis, dus zonder invloed van overnames, was sprake van 5 procent groei. Voor heel het jaar wordt nu uitgegaan van opbrengsten in de bandbreedte tussen 76 miljard dollar tot 76,5 miljard dollar.

Onder de streep bleef 1,1 miljard dollar over, een daling van 7 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In dat cijfer is een eenmalige last van 760 miljoen dollar opgenomen. Zonder die last zou er sprake zijn van een flinke winsttoename.