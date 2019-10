Kimberly-Clark verwacht meer van dit jaar

Gepubliceerd op | Views: 304

DALLAS (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse fabrikant van verzorgingsproducten Kimberly-Clark heeft naar eigen zeggen een "uitstekend" derde kwartaal gedraaid. Het bedrijf verhoogde zijn omzet- en winstverwachtingen voor heel dit jaar.

De omzet van Kimberly-Clark, bekend van onder meer Huggies-luiers, Kotex-maandverband en Page-toiletpapier, steeg met 1 procent naar 4,6 miljard dollar. Op autonome basis, dus zonder de invloed van overnames, was de toename 4 procent. Die autonome omzetgroei komt naar verwachting nu op 3 tot 4 procent uit over heel 2019.

Kimberly-Clark bespaarde verder voor 95 miljoen dollar aan kosten. Mede daardoor kwam de nettowinst uit op 680 miljoen dollar. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 439 miljoen dollar. De prognose voor de aangepaste winst per aandeel bedraagt nu een bandbreedte tussen de 6,75 dollar en 6,90 dollar.