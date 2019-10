'Galapagos voert resultaten op na Gilead-deal'

Gepubliceerd op | Views: 1.987 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Galapagos heeft naar verwachting in het derde kwartaal betere resultaten in de boeken gezet vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat is de verwachting van analisten geraadpleegd door persbureau Bloomberg. Het bedrijf profiteert waarschijnlijk van de megadeal met samenwerkingspartner Gilead, zo denken kenners bij JPMorgan en KBC Securities.

Galapagos maakt donderdag nabeurs zijn resultaten bekend. De marktkenners schatten de opbrengsten in het derde kwartaal op 246 miljoen euro. Een jaar geleden was dat nog bijna 95 miljoen euro. De operationele winst komt op afgerond 295 miljoen euro uit, zo schatten de kenners. Dat was vorig jaar ruim 12 miljoen euro. Onder de streep resteert een bedrag van bijna 260 miljoen euro, tegen bijna 15 miljoen euro in het derde kwartaal van 2018.

De individuele ramingen in de consensus lopen ver uit elkaar, omdat het lastig is te voorspellen welk stuk van de megadeal met Gilead al verwerkt is in de cijfers van het derde kwartaal.

Filgotinib

De samenwerkingsovereenkomst tussen Galapagos en Gilead ging in augustus van start. Galapagos ontvangt volgens de overeenkomst een licentiebetaling van bijna 4 miljard dollar. Daarnaast schreef Gilead voor 1,1 miljard dollar in op nieuwe aandelen van Galapagos, waardoor zijn belang in Galapagos tot ruim 22 procent stijgt. Galapagos wil het geld van Gilead inzetten voor innovatie.

Verder kondigde Galapagos nieuwe succesvolle veiligheids- en werkzaamheidsresultaten van zijn belangrijke middel filgotinib aan. Deze worden toegevoegd in de Verenigde Staten aan de New Drug Application (NDA) van filgotinib als behandeling tegen reuma. Het Europees Geneesmiddelenagentschap en het Japanse Ministerie van Gezondheid, Werk en Welzijn bestuderen momenteel een vergunningsaanvraag voor filgotinib.

Operationele cashburn

Galapagos maakte ook vaart met andere medicijnen. Zo begon het medisch bedrijf met een Fase 1-studie van medicijnkandidaat GLPG3970. Dat middel wordt getest als medicijn voor een nog niet bekendgemaakte 'targetklasse' in ontstekingsziekten, die Galapagos aanduid met de naam Toledo. Het is de tweede medicijnkandidaat in deze klasse waar Galapagos een studie mee is begonnen.

Marktpartijen letten bij Galapagos doorgaans op de operationele cashburn. Het bedrijf hanteert voor dit jaar een bandbreedte van 320 miljoen tot 340 miljoen euro. Deze wordt bij de handelsupdate waarschijnlijk verhoogd tot 340 miljoen tot 360 miljoen euro, schrijven analisten van JPMorgan. Galapagos kan zich dat veroorloven, zo stellen ze, na de deal met Gilead.