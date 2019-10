Cat Rock niet blij met bod Prosus op Just Eat

Gepubliceerd op | Views: 0

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Cat Rock Capital Management is geen voorstander van het bod van techinvesteerder Prosus op Just Eat. De activistische aandeelhouder noemt de prijs een "dramatische onderwaardering" van de Britse maaltijdbezorger.

Cat Rock heeft een belang van ongeveer 3 procent in Just Eat. De investeerder is van mening dat een fusie van het bedrijf met Takeaway meer waarde biedt.

Half februari stelde Cat Rock al dat Just Eat zou moeten fuseren met Takeaway. Toen dat proces uiteindelijk in gang werd gezet, gaf het nadrukkelijk aan voorstander te zijn van de deal. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Amerikaanse investeerder Eminence Capital, die zich juist verzet tegen de fusie. Eminence heeft een belang van ongeveer 4 procent.

Het recent aan de Amsterdamse beurs genoteerde Prosus heeft 4,9 miljard pond, omgerekend zo'n 5,7 miljard euro, over voor Just Eat dat het bod overigens resoluut heeft afgewezen.