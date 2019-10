Continental grijpt opnieuw flink in

Gepubliceerd op | Views: 26

HANNOVER (AFN/BLOOMBERG) - Continental grijpt enkele maanden na zijn vorige koerswijziging opnieuw in in zijn bedrijfsvoering. De toeleverancier aan de auto-industrie schrapt banen, sluit mogelijk fabrieken en ziet af van een beursgang van zijn activiteiten voor aandrijflijnen. De 'powertrain'-tak wordt in plaats daarvan in zijn geheel in de verkoop gegooid.

Begin augustus maakte Continental al bekend het roer om te gooien vanwege moeilijkheden voor de auto-industrie, onder meer door de handelsoorlog en de dalende vraag naar conventionele brandstofmotoren. Om die redenen werd ingegrepen en meer ingezet op technologie en toepassingen voor elektrisch aangedreven voertuigen.

Het bedrijf dat onder meer bekend is van zijn banden en remsystemen trekt jaren uit om zichzelf opnieuw uit te vinden. In de komende tien jaar zullen daardoor tot 20.000 banen wereldwijd worden geraakt.