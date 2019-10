P&G positiever over rest van boekjaar

Gepubliceerd op | Views: 239

CINCINNATI (AFN) - Procter & Gamble (P&G) heeft in het voorbije kwartaal de omzet en winst opgevoerd. De maker van verzorgings- en schoonmaakmiddelen zag in de resultaten aanleiding de vooruitzichten voor de rest van het gebroken boekjaar opwaarts bij te stellen.

Het concern achter merken als Ariel, Head & Shoulders en Pampers zette in het eerste kwartaal een omzet van bijna 17,8 miljard dollar in de boeken. Dat is een toename van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook als de effecten van wisselkoersen en overnames buiten beschouwing worden gelaten, stegen de opbrengsten in dat tempo. De nettowinst dikte met 13 procent aan tot 3,6 miljard dollar.

Procter & Gamble rekent nu op een autonome omzetgroei tussen de 3 en 5 procent, terwijl de branchegenoot eerder uitging van maximaal 4 procent groei. Ook over de jaarwinst is het bedrijf positiever gestemd.