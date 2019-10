Oprichter Under Armour vertrekt als topman

Gepubliceerd op | Views: 374

BALTIMORE (AFN/BLOOMBERG) - Oprichter Kevin Plank van sportartikelenmaker Under Armour vertrekt eind dit jaar na 23 jaar als topman van het bedrijf. Hij wordt opgevolgd door Patrik Frisk. Die werd ruim twee jaar geleden door Plank binnengehaald om te helpen bij een reorganisatie van het bedrijf.

Plank blijft nog wel voorzitter van Under Armour. Hij richtte Under Armour 24 jaar geleden op toen hij American Football speelde aan de University of Maryland. Het bedrijf groeide in de jaren erna snel en ging in 2005 naar de beurs. In 2017 bedroeg de omzet 5 miljard dollar.

De laatste jaren had Under Armour last van meer concurrentie op de thuismarkt. Dat was aanleiding voor een grote reorganisatie waarbij het bedrijf besloot minder producten te maken en de aanvoerlijnen te versimpelen. Ook werkte het bedrijf aan het verkleinen van de voorraden. De afgelopen 2,5 jaar is er nauwelijks groei geweest.