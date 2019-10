Hasbro heeft last van handelsheffingen

Gepubliceerd op | Views: 295

PAWTUCKET (AFN) - Hasbro heeft in het derde kwartaal last gehad van de onzekerheid en importheffingen die bij de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China horen. Daardoor viel de omzetgroei zo goed als stil. Ook wisselkoerseffecten zaten de Amerikaanse speelgoedmaker daarbij overigens dwars.

De omzet in het derde kwartaal bleef met 1,6 miljard dollar vrijwel gelijk aan dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de Verenigde Staten en Canada zag de maker van speelgoed als Transformers, My Little Pony, Play-Doh en Nerf de omzet dalen. De kosten om speelgoed bij winkeliers te krijgen gingen bovendien omhoog door de heffingen.

Verder haalde Hasbro meer omzet in segmenten waar de winstmarge lager is, wat leidde tot een lager resultaat. In totaal kwam de winst uit op 212,9 miljoen dollar tegen 263,9 miljoen dollar een jaar eerder.

Hasbro verwacht ook de rest van het jaar een moeilijke markt. Speelgoedwinkels proberen de kosten laag te houden en hebben daardoor relatief kleine voorraden in huis. Hasbro zag wel al een gunstige reactie op nieuw speelgoed van Frozen 2 en de nieuwe Star Wars-film. Een nieuw Nerf pijltjespistool was ook een schot in de roos.