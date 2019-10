Takeaway schiet omhoog op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 299

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Takeaway was dinsdag de grootste stijger in de Amsterdamse hoofdindex. De koers van het maaltijdbestelbedrijf schoot omhoog nadat techgigant Prosus een overnamebod deed op het Britse Just Eat. De Britten zouden juist met Takeaway fuseren, zo werd eerder bekend.

Het aandeel Takeaway won tot 7,8 procent op het Damrak. Omstreeks 10.35 uur stond er nog een plus van 5,2 procent op de borden. In Londen dikte Just Eat ruim 23 procent aan. Prosus, dat recent een notering op Beursplein 5 heeft, steeg 0,1 procent.

Prosus heeft 4,9 miljard pond, omgerekend zo'n 5,7 miljard euro, over voor Just Eat. Het bod van Prosus is 20 procent hoger dan dat van Takeaway. Prosus zegt met zijn bod in contanten zekerheid te bieden aan aandeelhouders van Just Eat. Die zekerheid biedt Takeaway, dat de overname grotendeels in aandelen wilde voldoen en sprak van een fusie, niet.