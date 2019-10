Bod Prosus op Just Eat heeft kans van slagen

Gepubliceerd op | Views: 1.926

AMSTERDAM (AFN) - Het overnamebod van techinvesteerder Prosus op maaltijdbestelbedrijf Just Eat heeft "een serieuze kans van slagen". Dat zei analist Corné van Zeijl van Actiam, die niet verwacht dat het Nederlandse Takeaway.com in staat is zijn bod op Just Eat nog veel verder te verhogen.

Prosus heeft 4,9 miljard pond, omgerekend zo'n 5,7 miljard euro, over voor Just Eat. Het bod van Prosus is 20 procent hoger dan dat van Takeaway. Prosus zegt met zijn bod in contanten zekerheid te bieden aan aandeelhouders van Just Eat. Die zekerheid biedt Takeaway, dat zijn voorgestelde 'fusie' grotendeels in aandelen wilde voldoen, niet.

Just Eat heeft het voorstel van Prosus inmiddels afgewezen omdat het te laag zou zijn. "Het leuke is dat ze het bod van Takeaway wél goed vonden. Ik snap op zich wel waarom Just Eat tegen is, maar dit bod zit er zó ver boven", aldus Van Zeijl. De marktkenner spreekt van "schaken op hoog niveau".

Het aandeel Takeaway was omstreeks 11.35 uur met een winst van 4,2 procent verreweg de grootste stijger in de AEX. In Londen dikte Just Eat bijna 25 procent aan. Prosus, dat sinds recent een notering op Beursplein 5 heeft, won 0,5 procent.