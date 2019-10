'Omzetdaling Randstad tegenvaller'

Gepubliceerd op | Views: 1.074 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De autonome omzet van Randstad is sterker gedaald dan verwacht. Dat stellen analisten van KBC Securities naar aanleiding van de kwartaalcijfers van de uitzender. Ze wijzen er bovendien op dat concurrent Manpower de omzet stabiel hield.

Gezien de omstandigheden van de neergang in de autosector en tegenwind in met name de industrie in Duitsland, vallen de resultaten overigens niet tegen volgens de kenners. In Duitsland en Frankrijk is het onderliggende bedrijfsresultaat (ebita) beter dan in het tweede kwartaal. Ook in Nederland was dat zo, maar daar had KBC meer van verwacht.

De winstmarge van Randstad bood wel aanleiding tot positiviteit. Die viel, geholpen door valuta-effecten, hoger uit. Ook de vrije kasstroom was aanzienlijk, wat aangeeft dat Randstad weerbaar is tegen economische tegenspoed. KBC heeft een hold-advies voor Randstad met een koersdoel van 46 euro.

'Solide vooruitzichten'

Ook analisten van RBC wijzen op de omzetdaling en wijten die vooral aan de prestaties in Nederland en de Verenigde Staten. Dat de omzet niet verder daalt, zien zij als goed nieuws. RBC heeft een outperform-advies voor Randstad.

Marktvorsers van ING, die een hold-advies hanteren met een koersdoel van 42,50 euro, noemen de vooruitzichten voor het lopende kwartaal "solide". Desondanks is de omzetdaling in de vorige periode groter dan ze hadden verwacht. De gestegen winstmarge en de sterke greep op de uitgaven zorgen echter voor vertrouwen in het komende kwartaal.

'Sterke vrije kasstroom'

Citi-marktvorsers prijzen de kostendiscipline van Randstad en noemen de vrije kasstroom "sterk". Citi heeft een buy-advies op het aandeel.

Randstad stond dinsdag omstreeks 09.55 uur op het Damrak 0,5 procent lager op 47,31 euro.