'Focus op staalfabrikanten en mijnbouwers'

Waarschijnlijk kijkt AFN naar de telexen wat er uitrolt en niet zozeer naar de inhoud van bericht.



Nikkel productie komt onder druk te staan vanwege toename elektrisch rijden en duurzaamheid. Indonesia is al bezig om 21 smelters te realiseren om aan de vraag te voldoen.



Markt & berichtgeving wordt idd bespeeld. Er is geen objectiviteit meer, want anders hadden ze erbij moeten schrijven dat de prijzen alleen meer gaan stijgen en elektrisch rijden een ziekte wordt en afgedwongen door de regering.



Alleen over 50 jaar zullen we gillen over het feit dat de wereld verontreinigd is door elektrische batterijen die niet voldoende afbreekbaar zijn en meer Co2 produceren.





Nickel mining was in the doldrums for years but it rebounded in early September, to a five-year high above USD 18,000 per tonne, up by 69% since the start of the year, when it was trading at USD 10,604. Supply fears came to the fore last month after Indonesia announced it would ban nickel ore exports from 2020 as it develops an electric battery industry backed by Chinese stainless steel giant Tsingshan Group. But those concerns have since been overtaken by the economic uncertainty caused by the US-China trade war and China's slowing economy causing prices to slip below USD 17,000. However, prices could be set to rise again with stocks at the London Metal Exchange sitting at a six-year low, down 40 per cent since the start of October ahead of the Indonesian export ban.



Investment firm Paradigm Capital said in a research note that current inventories are enough to cover roughly one week of consumption, which we characterize as critically tight.