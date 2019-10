Just Eat uit de FTSE 100-index

Gepubliceerd op | Views: 564

LONDEN (AFN) - Maaltijdbezorger Just Eat verliest zijn plek in de Britse beursgraadmeter FTSE 100. Dat maakte beursuitbater FTSE Russell bekend. De onderneming degradeert naar de FTSE 250-index.

Verzekeraar Prudential blijft in de FTSE 100-index, terwijl de afgesplitste Europese tak M&G daar ook een notering krijgt. Bij de middelgrote FTSE-fondsen degradeert Sirius Minerals. De veranderingen worden op 23 oktober effectief.

Just Eat is de beoogde fusiepartner van het Nederlandse Takeaway. Als die deal doorgaat, wordt Just Eat Takeaway.com gevestigd in Amsterdam, maar neemt het de notering van Just Eat aan de beurs in Londen over. De notering van Takeaway in Amsterdam wordt "zo snel mogelijk" opgezegd, zo werd eerder al bekend.

Takeaway maakte dinsdag bekend dat op 4 december een buitengewone aandeelhoudersvergadering wordt gehouden over de transactie met Just Eat. Het prospectus inzake de deal is inmiddels ook beschikbaar gesteld voor aandeelhouders.