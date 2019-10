'Randstad in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.472 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag naar verwachting iets hoger openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine winsten te beginnen. Beleggers verwerken de kwartaalcijfers van grote Europese beurzen en houden de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten. Op het Damrak opende uitzender Randstad de boeken.

De Britse regering wil de nieuwe brexitwetgeving in enkele dagen door het Lagerhuis loodsen. Parlementariërs mogen zich dinsdag voor het eerst uitspreken over de zogeheten 'withdrawal agreement bill' (WAB), die de nieuwe brexitdeal met de EU omzet in Britse wetgeving. De definitieve stemming moet donderdag plaatsvinden. Daarna moet ook het Hogerhuis van het parlement, het House of Lords, zich nog over de wetgeving buigen.

Randstad kampte in het derde kwartaal met een neergang in met name de industrie en aanverwante sectoren. Daar had vooral de Duitse tak van de uitzender onder te lijden. Buiten Noord-Amerika en Europa wist de uitzender nog wel te groeien. De totale omzet bleef stabiel. De nettowinst kwam uit op 140 miljoen euro tegen 190 miljoen euro een jaar eerder. Randstad verwacht dat de omzetkrimp zich in het huidige kwartaal voortzet.

Overname Bankhaus Lampe

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat ABN AMRO een van de geïnteresseerde partijen is voor Bankhaus Lampe, de bank van de miljardairsfamilie Oetker. Ook het Chinese conglomeraat Fosun en vermogensbeheerder Oddo BHF zouden een bod overwegen. Volgens bronnen zou aan de Duitse private bank een prijskaartje van minstens 200 miljoen euro hangen.

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis heeft een voorlopig contract getekend met het Australische waterzuiveringsbedrijf Evocra. De twee partijen gaan onderhandelen over een exclusieve licentie voor Arcadis op de techniek van Evocra voor PFAS. PFAS is een verzamelnaam voor verschillende chemische stoffen die in het verleden werden gebruikt in diverse materialen.

UBS

In Zürich gaat de aandacht uit naar UBS. De Zwitserse bank boekte afgelopen kwartaal minder winst. De bank voelt de lage rentes en moest in de buidel tasten voor een herstructurering. Tegelijkertijd steeg het vermogen dat de financieel dienstverlener in opdracht van rijke cliënten beheert naar een recordhoogte van 2,5 biljoen dollar.

De Zwitserse farmaceut Novartis heeft voor de derde keer dit jaar zijn winstverwachting opgevoerd. Ook de omzetprognose werd aangescherpt. Het concern profiteert naar eigen zeggen van zijn experimentele gentherapie tegen een zeldzame spierziekte.

De euro was 1,1153 dollar waard, tegen 1,1155 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 53,20 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 58,85 dollar per vat.