Beurzen Azië overwegend vooruit

Gepubliceerd op | Views: 582 | Onderwerpen: Azië

TOKIO (AFN) - De Aziatische aandelenbeurzen gingen dinsdag overwegend vooruit. Bemoedigende berichten van het handelsfront zorgden voor hoop op een doorbraak in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast bleef de blik gericht op de ontwikkelingen rond de brexit. In Japan was de beurs gesloten vanwege de officiële troonaanvaarding van de Japanse keizer Naruhito, die in mei zijn vader Akihito opvolgde.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,1 procent. De Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Le Yucheng liet weten dat Peking en Washington vooruitgang hebben geboekt in de handelsgesprekken. Ook vanuit het Witte Huis klonken bemoedigende woorden over de onderhandelingen tussen de twee economische grootmachten.

De Kospi in Seoul dikte 1,1 procent aan. De Zuid-Koreaanse chipbedrijven SK Hynix en Samsung, twee zwaargewichten in de Kospi, kregen er 2,2 procent en 2 procent bij. De All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent onder de aanvoering van grote mijnbouwbedrijven Rio Tinto, Fortescue en BHP. In Mumbai ging Infosys bijna 15 procent onderuit. Het Indiase IT-bedrijf start een onderzoek naar mogelijke frauduleuze boekhoudpraktijken door bestuursvoorzitter Salil Parekh na klachten van klokkenluiders.