Arcadis neemt optie op PFAS-techniek

AMSTERDAM (AFN) - Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis heeft een voorlopig contract getekend met het Australische waterzuiveringsbedrijf Evocra. De twee partijen gaan onderhandelen over een exclusieve licentie voor Arcadis op de techniek van Evocra voor PFAS.

Die techniek heeft zich in Australië al bewezen op commerciële schaal. Arcadis ziet er een mooie aanvulling in die vooral voordelen heeft voor vloeistoffen waar zich veel PFAS in bevindt of afvalstromen met meerdere soorten vervuilende stoffen erin. Financiële details werden niet verstrekt.

PFAS is een verzamelnaam voor verschillende chemische stoffen die in het verleden werden gebruikt in diverse materialen. Inmiddels is meer duidelijk over de gevolgen van vervuiling met deze stoffen voor het milieu en de voedingsketen.