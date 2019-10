Vertrouwen consument verandert nauwelijks

Gepubliceerd op | Views: 303 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

DEN HAAG (AFN) - De stemming onder consumenten verandert nauwelijks. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In oktober verbeterde de koopbereidheid iets en was er bijna geen sprake wijzigingen in het oordeel over het economisch klimaat.

Het consumentenvertrouwen kwam uit op min 1, van min 2 een maand eerder. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is min 4. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.

Het statistiekbureau kwam ook met gegevens over de consumentenuitgaven in augustus naar buiten. In die maand werd 1,4 procent meer besteed dan een jaar eerder. De groei is vergelijkbaar met die in de voorgaande maand. Er werd vooral meer aan diensten, zoals verzekeringen, woninghuur, openbaar vervoer en een bezoek aan restaurant of kapper, besteed.

Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit. Verder werd meer uitgegeven aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Ook aan genotsmiddelen werd meer uitgegeven. Op basis van de zogeheten consumptieradar denkt het CBS dat de omstandigheden voor de consumptie in oktober minder gunstig zijn dan in augustus.