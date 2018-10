'O2 stelt beursgang uit vanwege brexit'

Gepubliceerd op | Views: 345 | Onderwerpen: Brexit

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse telecomaanbieder O2 stelt zijn beursgang uit, bericht televisiezender Sky News op basis van bronnen. O2, dat eigendom is van het Spaanse Telefónica, doet dat vanwege de onzekerheid rond de brexit. Algemeen werd verwacht dat het bedrijf nog dit jaar naar de beurs zou gaan, maar dat zou nu pas op zijn vroegst april worden.

O2 is de op een na grootste telecomaanbieder van Groot-Brittannië. In 2016 bekeek Telefónica ook al eens een beursgang van O2, nadat een fusie met concurrent Three was misgelopen.