Nieuwe topman voor Kimberly-Clark

DALLAS (AFN) - De Amerikaanse fabrikant van verzorgingsproducten Kimberly-Clark krijgt een nieuwe topman. Michael Hsu neemt begin volgend jaar het stokje over van Thomas Falk, die de rol sinds 2002 vervulde. Dat werd maandag bekendgemaakt.

Falk verlaat Kimberly-Clark overigens niet, hij wordt voorzitter van het concern. Hsu kwam in 2012 aan boord bij de producent van onder meer Huggies-luiers en Kleenex-tissues. Eerder was hij onder meer commercieel directeur bij Kraft Foods en werkte hij als consultant bij Booz Allen & Hamilton.

Kimberly-Clark opende ook de boeken over het derde kwartaal. In die periode werd een omzet in de boeken gezet van bijna 4,6 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 1,71 dollar. Kimberly-Clark rekent voor heel het jaar op een winst per aandeel in een bandbreedte van 6,60 dollar tot 6,80 dollar.