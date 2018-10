Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: staal

MUMBAI (AFN) - Schuldeisers van het Indiase staalbedrijf Essar Steel willen een hoger overnamebod zien van ArcelorMittal, dat in de race is om zijn failliete branchegenoot te kopen. Dat laten ingewijden rond het verkoopproces weten aan persbureau Bloomberg.

Crediteuren zouden nog eens 40 miljard Indiase roepie (ruim 473 miljoen euro) hebben gevraagd van ArcelorMittal. De staalgigant zou naar verluidt al miljarden euro's moeten uittrekken om Essar in te mogen lijven.

Vorige week werd bekend dat ArcelorMittal wat de schuldeisers betreft de belangrijkste gegadigde voor Essar is. Die beslissing viel kort nadat het concern had beloofd omgerekend 1 miljard dollar aan schulden van twee andere Indiase ondernemingen op zich te nemen.

ArcelorMittal en een consortium van NuMetal en het Russische VTB Capital zijn al geruime tijd verwikkeld in een overnamestrijd om het failliete Essar. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.