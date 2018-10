'Omzet BinckBank wordt stabieler'

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Het lukt onlinebroker BinckBank steeds beter om de omzet stabiel te houden. Dat schrijven kenners van ING in een rapport over het bedrijf. Daarin wijzen ze verder op de strategische transformatie van BinckBank die enigszins is vertraagd. Verder nadert BinckBank volgens ING het punt waarbij het beheerd vermogen weer zal toenemen.

De winst per aandeel van BinckBank was volgens ING goeddeels als verwacht. De kenners wijzen er wel op dat de broker qua inkomsten iets minder presteerde als voorzien. Dit werd echter weer gecompenseerd door een strikter dan verwachte kostendiscipline. De operationele kosten daalden in de periode op kwartaalbasis met 3,1 miljoen euro.

ING hanteert een hold-advies op BinckBank met een koersdoel van 5 euro. Het aandeel stond maandag omstreeks 10.00 uur 4 procent lager op 4,54 euro.