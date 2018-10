'Ministers waarschuwden ING voor sociale onrust'

Gepubliceerd op | Views: 273

AMSTERDAM (AFN) - ING is gewaarschuwd dat een forse salarisverhoging voor de top zou kunnen leiden tot sociale onrust. Drie ministers van Financiën gaven ING een waarschuwing, te weten Jan Kees de Jager, Jeroen Dijsselbloem en Wopke Hoekstra, schrijft De Telegraaf maandag.

ING suggereerde dat geplande salarisverhogingen waren afgestemd met het ministerie, maar dit bleek niet het geval, zo blijkt uit interne documenten van het ministerie van Financiën die de krant opvroeg via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Uit de correspondentie blijkt een jarenlange wrijving tussen Den Haag en ING over topbeloningen. Zo eiste toenmalig minister Dijsselbloem in 2013 een lager salaris voor de nieuwe topman Ralph Hamers van ING, de bank die enkele jaren eerder was gered met tien miljard euro aan belastinggeld. Dit gebeurde pas na veel druk uit Den Haag. Een lager salaris dan de baas van Rabobank was echter onbespreekbaar.

ING laat de krant weten ,,’op dit moment niets toe te voegen te hebben'' aan de verklaringen die de raad van commissarissen eerder dit jaar gaf bij het intrekken van het beloningsvoorstel en op de aandeelhoudersvergadering van de bank. Over de gesprekken met Den Haag stelt een woordvoerder: „Ons beleid is om niet te communiceren over de inhoud van onze contacten met autoriteiten zoals het ministerie.”