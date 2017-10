'Tesla gaat fabriek bouwen in China'

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: China

NEW YORK (AFN) - Maker van elektrische auto's Tesla lijkt definitief auto's in China te gaan maken. Volgens The Wall Street Journal is het Amerikaanse bedrijf dicht bij een overeenkomst om een fabriek te bouwen in de zogenoemde vrije handelszone van Shanghai.

Met de eigen fabriek in China hoopt Tesla beter te kunnen profiteren van de snelgroeiende markt voor elektrisch aangedreven voertuigen in het Aziatische land. Tesla zou met de locatie onder meer de productiekosten voor de auto's fors omlaag kunnen brengen.

Dat de auto's in China worden gemaakt, betekent waarschijnlijk niet dat Tesla de extra belasting die geldt als invoertarief van 25 procent zal ontlopen. De partijen zouden nog werken aan de details van de overeenkomst en wilden tegen de krant niet op de kwestie reageren.

Tesla had eerder dit jaar al aangekondigd werk te zullen maken van een productielocatie in China en beloofde destijds voor het einde van het jaar met concretere plannen te komen.