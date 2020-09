'ING schrapte bij overboeking naam van bank op sanctielijst'

Abramovitsj....en zijn Club Chelsea mag wel spelen? Is hij een crimineel of zo? Hoe is die club dan gefinancieerd? En die spelers? Als Abramovitsj ultimate Beneficial Owner, dan gaan alle alarmbellen af want hij is terrorist, moordenaar? Ik ben t ff kwijt wat nu probleem is. Wanneer een Russische bank op een (Amerikaanse) blacklist staat, okay dan doe je dys geen zaken daarmee. Maar Abramovitsj is dan ineens bad? En even....zijn de Yanks nou echt zo te vertrouwen met zo'n draaikont aan t roer?