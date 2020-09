'ING schrapte bij overboeking naam van bank op sanctielijst'

Gepubliceerd op | Views: 780

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft in 2014 een geblokkeerde dollartransactie weten te omzeilen door een verwijzing naar een Russische bank achterwege te laten. Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van uitgelekte documenten, de zogeheten FinCEN Files. Volgens de zakenkrant hield Bank of America een betaling van 46 miljoen dollar tegen, omdat deze Russische bank op de sanctielijst staat. Een week later maakte ING exact hetzelfde bedrag over, maar nu zonder de Russische connectie.

Die betaling werd wel door de Amerikaanse bank doorgelaten. De handelswijze van ING is opvallend omdat de bank twee jaar daarvoor een boete van de Amerikaanse autoriteiten kreeg van 619 miljoen dollar wegens het overtreden van sanctiewetgeving, schrijft het FD. Daarbij was sprake van 'wire stripping', waarbij elementen in de overboeking bewust werden weggelaten om naleving van de sancties te omzeilen. In 2012 betrof het sancties tegen onder meer Iran en Cuba, twee jaar later lijkt ING volgens Bank of America de sancties tegen Rusland te schenden.