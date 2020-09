Consumentenvertrouwen eurozone toont verbetering

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Europa

BRUSSEL (AFN) - Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in september verbeterd ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde de Europese Commissie op basis van een voorlopige raming.

De graadmeter waarmee Brussel het vertrouwen meet, ging naar een stand van min 13,9 van min 14,7 een maand eerder. Ook in de gehele Europese Unie liet de index verbetering zien. De commissie zegt wel dat de graadmeter nog ruim onder het langjarig gemiddelde ligt.