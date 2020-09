Haven Rotterdam vindt nieuwe bestuurder bij Vopak

Gepubliceerd op | Views: 286

ROTTERDAM (AFN) - Boudewijn Siemons wordt per 1 oktober operationeel directeur van Havenbedrijf Rotterdam. De nieuwe bestuurder was tot voor kort werkzaam bij tankopslagbedrijf Vopak, waar hij de leiding had over de Amerikaanse activiteiten.

Eerder was Siemons ook actief in managementfuncties bij VolkersWessel. Daarvoor was hij in dienst van de Koninklijke Marine. Hij noemt het eervol en uitdagend om verantwoordelijk te worden voor "deze belangrijke portefeuille" binnen het Havenbedrijf. Siemons wordt onder meer verantwoordelijk voor de verbetering van de infrastructuur, technologische innovaties en digitalisering.

Siemons is de opvolger van Ronald Paul die eerder dit jaar bekendmaakte te vertrekken. Paul zat acht jaar in het bestuur van het Havenbedrijf en blijft nog enkele maanden actief als adviseur. In totaal was Paul 35 jaar werkzaam voor de havenexploitant.