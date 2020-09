ASM Pacific komt mogelijk in private handen

Gepubliceerd op | Views: 273

HONGKONG (AFN/RTR) - Chipbedrijf ASM Pacific Technologies (ASMPT) verdwijnt mogelijk van de beurs in Hongkong. De voormalig dochteronderneming van het in Amsterdam genoteerde ASM International (ASMI) zou in gesprek zijn met potentiële investeerders, zo wordt door ingewijden gemeld.

ASMPT zou naast investeerders en durfkapitalisten naar verluidt ook banken hebben benaderd voor de financiering. Gelet op de huidige marktwaarde van ASMPT van 4,2 miljard dollar zou een potentiële deal met externe investeerders minstens 3,2 miljard dollar kosten. Daarbij wordt dan geen rekening gehouden met een eventuele premie op de huidige koers.

ASMPT is sinds 1989 genoteerd in Hongkong. Het bedrijf is voor de helft van zijn omzet afhankelijk van China. ASMI heeft momenteel nog een belang van circa 25 procent in ASMPT, dat overigens ontkent dat er een plan is om van de beurs te gaan. ASMI was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Overigens zou ASMPT nadat het van de beurs in Hongkong verdwijnt, uiteindelijk weer mikken op een beursnotering in Shanghai. Daarbij wil het bedrijf de vruchten plukken van zijn huidige hoge waardering.