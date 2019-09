Indiaas Petronet stapt in lng-project VS

Gepubliceerd op | Views: 288 | Onderwerpen: Verenigde Staten

HOUSTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Indiase energiebedrijf Petronet LNG steekt circa 7,5 miljard dollar in een Amerikaanse lng-project van Tellurian. Het gaat om onder meer om een te realiseren terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas in Louisiana. De kapitaalinjectie is een van de grootste buitenlandse investeringen in een Amerikaans schalieproject ooit.

Petronet betaalt onder meer 2,5 miljard dollar voor een belang van 18 procent in de Driftwood LNG terminal. Daarbij wordt onderhandeld over de afname van 5 miljoen ton gas per jaar. De overeenkomst moet voor eind maart volgend jaar in beton zijn gegoten.

India is een van de snelstgroeiende markten voor lng. Het land behoort ook tot de grootste importeurs van vloeibaar gemaakt aardgas wereldwijd. De ondertekening van het voorlopige contract viel samen met het bezoek van premier Narendra Modi van India aan de VS.