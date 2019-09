Emirates vreest latere levering Boeing 777X

Gepubliceerd op | Views: 210 | Onderwerpen: luchtvaart

DUBAI (AFN/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappij Emirates vreest vertraging bij de levering van de nieuwe Boeing 777X-toestellen. De eerste vliegtuigen zouden volgens schema in juni volgend jaar worden geleverd, maar Emirates-president Tim Clark twijfelt of die termijn zal worden gehaald.

Emirates wilde tezamen met de ingebruikname van de 777X-toestellen ook zijn nieuwe service 'premium economy' lanceren. Die luxere economy-klasse wordt daarom nu eind 2020 uitgerold in een Airbus A380 van de maatschappij.

Vliegtuigmaker Boeing maakte eerder bekend dat de eerste vlucht met de 777X later zal plaatsvinden. Dit vanwege problemen met de door General Electric gemaakte motoren. Emirates is een belangrijke afnemer voor het toestel. De maatschappij bestelde al 150 kisten.

Verder wees Clark er op dat de resultaten van Emirates in de eerste jaarhelft van zijn gebroken boekjaar dat loopt tot en maart beter zijn dan vorig jaar en ook beter dan de maatschappij had verwacht. De exacte resultaten maakt Emirates later dit jaar bekend.