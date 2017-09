Europese beurzen verdeeld het weekend in

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een nipt verlies de dag uitgegaan. Elders op de Europese beurzen lieten de graadmeters een wisselend beeld zien. Nieuwe spanningen rond Noord-Korea drukten enigszins op het sentiment. Verder gaf de Britse premier Theresa May een toespraak over de brexit en keken beleggers uit naar de verkiezingen in Duitsland komende zondag.

De toonaangevende AEX-index sloot 0,1 procent in de min op 528,03 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 816,98 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,1. Parijs won 0,3 procent. Londen steeg 0,7 procent in reactie op de toespraak van May, die het pond in waarde deed dalen.

De Britse minister-president pleitte in haar toespraak in het Italiaanse Florence voor een overgangsfase na de brexit. Dat zou haar land meer tijd moeten geven voor implementatie van de uittreding uit de Europese Unie. Tijdens de overgangsfase zou Groot-Brittannië blijven bijdragen aan de EU-begroting.

KPN

Onder de hoofdfondsen in Amsterdam was telecombedrijf KPN de hekkensluiters met een verlies van 2,7 procent. De daling volgde op een adviesverlaging door Macquarie. Ook digitaal beveiliger Gemalto, staalproducent ArcelorMittal en biotechnoloog Galapagos behoorden met verliezen tot 1,6 procent bij de staartgroep. Toeleverancier aan de olie-industrie SBM Offshore ging aan kop met een winst van 1,1 procent.

In de MidKap sloot groothandelsbedrijf Sligro de rij met een min van 1,1 procent. Voedingsbedrijf Corbion profiteerde van een adviesverhoging door Berenberg en was met een plus van 2,6 procent de grootste winnaar onder de middelgrote fondsen.

ASMI

ASMI won 0,8 procent. De chiptoeleverancier gaat tot maximaal 250 miljoen euro eigen aandelen inkopen. TKH steeg 0,9 procent. Het technologiebedrijf verkoopt zijn belang van ruim 5 procent in branchegenoot Nedap (plus 0,9 procent) aan investeerder Teslin Capital Management.

In Parijs won L'Oréal 2,5 procent. Het overlijden van erfgename en grootaandeelhouder Liliane Bettencourt van het Franse cosmeticabedrijf leidde tot speculatie op een verandering in de relatie tussen L'Oréal en zijn andere grootaandeelhouder Nestlé. Dat Zwitserse voedingsbedrijf had met de stichtende familie afgesproken zijn belang niet te vergroten tijdens het leven van Bettencourt.

De euro was 1,1967 dollar waard, tegen 1,1945 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent op 50,65 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 56,74 dollar per vat.