'Miss Etam-moeder aast op McGregor'

AMSTERDAM (AFN) - Modeketen FNG, het beursgenoteerde moederbedrijf van onder meer kledingketen Miss Etam, is de enige nog overgebleven kandidaat om de failliete modeketen McGregor over te nemen. Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van bronnen. Daarmee lijkt een tweede doorstart voor het modemerk in de maak.

Eerder maakte McGregor in afgeslankte vorm een doorstart onder de naam Doniger Fashion Group, die begin september failliet ging. Naast McGregor behoren ook de winkels van Gaastra en Adam menswear tot de keten.

De curator sprak de afgelopen dagen met verschillende potentiële kopers. FNG zou nu nog de enig overgebleven kandidaat zijn om de boedel in te lijven.

FNG zelf was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.