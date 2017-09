L'Oréal in trek na dood oprichtersdochter

Gepubliceerd op | Views: 260

PARIJS (AFN) - Cosmeticaconcern L'Oréal is gewild op de beurs in Parijs, daags na de dood van Liliane Bettencourt, de dochter van oprichter Eugène Schueller. Haar overlijden op 94-jarige leeftijd leidt tot speculaties over een mogelijke verkoop van het bedrijf, waarvan de familie Bettencourt een derde van de aandelen bezit.

Daarbij wordt met name gekeken naar Nestlé, dat met een belang van ruim 23 procent de op een na grootste aandeelhouder is. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern heeft zich er evenwel toe verplicht te wachten tot minstens zes maanden na Bettencourts dood voordat het aandelen bijkoopt.

Daar komt bij dat Nestlé onder druk staat van een kritische investeerder, Third Point onder leiding van miljardair Daniel Loeb, om juist uit L'Oréal te stappen. De cosmeticaproducten die het Franse bedrijf maakt hebben niets van doen met de voedings- en gezondheidsproducten die de Zwitsers zelf produceren.

Beleggers zien desondanks muziek in het aandeel. Het steeg vrijdagochtend op de beurs in Parijs tot bijna 7 procent in waarde.