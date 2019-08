'C&A brengt Braziliaanse tak naar beurs'

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: Brazilië

SÃO PAULO (AFN/BLOOMBERG) - Kledingwinkelketen C&A brengt zijn Braziliaanse dochter naar de beurs. Dat meldt het Braziliaanse persbureau Agência Estado. Het Nederlandse familiebedrijf zou al banken in de arm hebben genomen om de beursgang te begeleiden. Die zou nog dit jaar kunnen plaatsvinden.

C&A is al ruim veertig jaar actief in Brazilië. Het dochterbedrijf in het Zuid-Amerikaanse land is volgens het bericht goed voor een jaaromzet van 5 miljard reais. Omgerekend is dat ruim 1,1 miljard euro.

C&A liet aan Agência Estado weten niet te reageren op geruchten en marktspeculatie.