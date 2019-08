'Boeing wil productie 737 MAX weer opvoeren'

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: luchtvaart

SEATTLE (AFN) - Vliegtuigbouwer Boeing heeft plannen om de productie van de 737 MAX weer op te voeren. Dat heeft de onderneming volgens persbureau Reuters aan zijn leveranciers laten weten. Om de plannen ten uitvoer te kunnen brengen moet de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA de vliegtuigen wel in het vierde kwartaal toestemming geven om weer te vliegen.

Boeing wil vanaf oktober 47 en vanaf februari 52 toestellen per maand bouwen. Dat laatste aantal is evenveel als voordat het toestel verplicht aan de grond moest blijven. Afgelopen april bracht Boeing het productietempo terug tot 42 vliegtuigen per maand en werden ook de leveringen aan klanten gestaakt.

Nadat de productie weer op peil is gebracht, wil Boeing die verder opvoeren. Vanaf volgend jaar juni zouden iedere maand 57 toestellen van de band moeten rollen, een record in de productie van het vliegtuigtype.

De Boeing 737 MAX mag al maanden wereldwijd niet meer vliegen. Dat gebeurde na een crash van een vliegtuig van Ethiopian Airlines als gevolg van een overijverig veiligheidssysteem. Enkele maanden eerder was ook een 737 MAX van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air door toedoen van dat systeem neergestort. Het is nog onduidelijk wanneer de vliegtuigen na aanpassingen weer als luchtwaardig worden beoordeeld.