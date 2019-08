Europese beurzen sluiten in het rood

Gepubliceerd op | Views: 754 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag duidelijk lager geëindigd. De markten keken uit naar de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell bij de bankiersbijeenkomst in het Amerikaanse Jackson Hole. Beleggers op het Damrak verwerkten verder de nodige cijferberichten. Die van bouwer BAM en betalingsbedrijf Adyen vielen niet in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent lager op 546,90 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 797,39 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 1,1 procent.

Adyen was hekkensluiter bij de hoofdfondsen, met een min van 5 procent. De betalingsverwerker boekte flink meer omzet in de eerste jaarhelft, maar analisten van KBC Securities denken dat dergelijke groei niet lang vol te houden is. Sterkste stijger was staalfabrikant ArcelorMittal met een winst van 2,9 procent.

OpenIJ

In de MidKap raakte BAM 7,5 procent kwijt. De bouwer moest een extra voorziening van 7,5 miljoen nemen op sluisproject OpenIJ. De Noordzeesluis kostte BAM eerder al tientallen miljoenen extra. De bouwer sloot de eerste jaarhelft af in de rode cijfers.

Boskalis verloor 3,5 procent. De baggeraar zag het bedrijfsresultaat in de eerste jaarhelft afnemen. Het bedrijf treft daarnaast voorzieningen van ruim 100 miljoen euro op een aantal contracten, vooral rond windparken op zee. Volgens Boskalis zijn de marktomstandigheden in die sector sterk veranderd door het wegvallen van subsidies.

Stern

Op de lokale markt kreeg Stern er 5,5 procent bij. Het autobedrijf boekte in de eerste jaarhelft een recordwinst dankzij de verkoop van SternLease aan leasemaatschappij ALD.

Osram Licht steeg 1,8 procent in Frankfurt. Het verlichtingsbedrijf heeft de weg vrijgemaakt voor een overnamebod door de Oostenrijkse sensormaker AMS (min 0,7 procent). Daarmee gaat de overnamestrijd van AMS met investeerders Bain Capital en Carlyle Group de volgende fase in.

De euro was 1,1086 dollar waard tegen 1,1097 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 55,38 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 60,00 dollar per vat.