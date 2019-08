'Wall Street licht hoger bij opening'

Gepubliceerd op | Views: 481

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting met kleine plussen openen. Beleggers op Wall Street kijken vooral uit na de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve houdt daar vrijdag een speech.

De toespraak van Powell in Jackson Hole in de staat Wyoming zal nauwlettend worden bestudeerd voor aanwijzingen over het toekomstig monetair beleid van de Fed. Op de financiële markten wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank in september opnieuw de rente gaat verlagen.

Woensdag kwamen de notulen van de Fed-vergadering van juli naar buiten. Toen verlaagde de Amerikaanse koepel van centrale banken voor het eerst in ruim tien jaar de rente met het oog op de zwakke inflatie en de effecten van de handelsoorlog op het Amerikaanse bedrijfsleven. Uit de notities bleek dat enkele leden van de Fed voorstander waren van een grotere renteverlaging.

Mastercard

Bij de bedrijfscijfers gaat de aandacht uit naar kwartaalresultaten van onder meer levensmiddelenconcern Hormel Foods, sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods en warenhuisketen Nordstrom.

Ook creditcardmaatschappij Mastercard staat in de belangstelling. Door een datalek bij een bonusprogramma van Mastercard in Duitsland zijn lijsten met volledige nummers van creditcards op straat komen te liggen.

Uitkeringsaanvragen

Op macro-economisch gebied werden voor opening gegevens gemeld over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Die gingen vorige week sterker omlaag dan verwacht. Verder publiceert marktonderzoeker Markit informatie over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in de Verenigde Staten. Branchegenoot Conference Board zal zijn index van leidende economische indicatoren naar buiten brengen.

De beurzen in New York eindigden woensdag in het groen. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 26.202,73 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,8 procent, tot 2924,43 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,9 procent vooruit tot 8020,21 punten.