Geen uitval door Britse staking Ryanair

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De staking van Britse piloten bij Ryanair heeft donderdag nog niet geleid tot uitval van vluchten. Er waren wel enkele vertragingen, maar dat had volgens de Ierse budgetvliegmaatschappij niet te maken met de acties.

Ryanair maakt zich op voor het drukste weekend van het jaar, en probeerde mede om die reden woensdag via de rechter de acties van pilotenbond BALPA op donderdag en vrijdag te voorkomen. Waar een rechter in Ierland wel acties in dat land verbood, kreeg Ryanair in het Verenigd Koninkrijk nul op het rekest.

Vrijdag staan in het Verenigd Koninkrijk bij Ryanair 1700 vluchten gepland met in totaal 259.000 passagiers. Het is extra druk, omdat veel Britten maandag een vrije dag hebben. Ryanair liet woensdag al weten ernaar te streven alle vluchten door te laten gaan. BALPA vertegenwoordigt een minderheid van de Britse Ryanair-piloten.