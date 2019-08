'SocGen bekijkt opties dochter Lyxor'

Gepubliceerd op | Views: 320 | Onderwerpen: Opties

PARIJS (AFN) - De Franse bank Société Générale bekijkt de opties voor zijn vermogensbeheerdochter Lyxor, dat een beheerd vermogen heeft van circa 151 miljard euro. Dat meldden ingewijden rond de zaak aan persbureau Bloomberg.

SocGen zou kijken naar meerdere mogelijkheden waaronder een verkoop of een fusie van het onderdeel, onder druk van felle concurrentie op de markt voor vermogensbeheer. Er is nog geen definitief besluit genomen en SocGen kan ook besluiten Lyxor te behouden, aldus de bronnen. De Franse bank is bezig kosten te besparen door onder meer banenverlies en onderdelen te verkopen om zo financieel sterker te worden.